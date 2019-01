Storie, meraviglia e creatività per il weekend dei bambini

Temperature fredde ma giornate serene per questo fine settimana ricco di iniziative legate ai falò per i festeggiamenti di Sant’Antonio e tanti spettacoli e laboratori deidicati alla fantasia dei bambini.

SPETTACOLI

Varese: la trapezzista Jenny Pavone allo Spazio Yak venerdì sera per lo spettacolo “Waiting for the Miss” > Scopri di più

Cardano al Campo: la magia e l’equilibrismo di Mr. David in scena venerdì sera alle 21.30 allo Sbocc > L’evento

Varese: sabato pomeriggio al Santuccio c’è “Piano magic”, musica e magia per portare solidarietà ai bambini di Cernobyl > L’iniziativa

Busto Arsizio: i burattini della compagnia Roggero raccontano la favola di “NataLì“, sabato pomeriggio al Teatro Fratello Sole > Per saperne di più

Varese: per la rassegna Teatro per merenda al Santuccio domenica pomeriggio arrivano “Le avventure del capitano Jin Fizz” > Lo spettacolo

Busto Arsizio: domenica pomeriggio al Teatro San Giovanni Bosco c’è “Sacco pieno, sacco vuoto“, spettacolo di burattini > Leggi

Busto Garolfo: in scena domenica pomeriggio per la rassegna Bimbinsieme lo spettacolo Simplicio e il Buon Cattivo > L’iniziativa

LABORATORI

Varese: ripartono sabato pomeriggio allo spazio Scopri Coop i laboratori della Lipu Natura a 360°. Dedicato ai fossili l’appuntamento del 19 gennaio > Il laboratorio

Varese: ripartono domenica pomeriggio i laboratori d’arte di Villa Panza Kids con i materiali di Barry X Ball > Leggi

INCONTRI PER MAMME E PAPÀ

Angera: venerdì pomeriggio alle 18 in biblioteca l’autrice Giada Sundas presenta il suo libro “Mamme coraggiose per figli ribelli” > L’incontro

Malnate: tutte le potenzialità dei bambini con Dsa nell’incontro con gli esperti promosso dall’Associazione genitori di Malnate > Leggi qui

Malnate: sabato mattina colazione e incontro con gli esperti per parlare di bullismo > L’evento