Strade bloccate e traffico in tilt: come muoversi

Dalle e della notte scorsa è chiusa al traffico la strada statale 233 della Valganna per via dell’incendio e del forte fumo.

Un primo blocco che impedisce il transito da Induno Olona è posizionato all’altezza della grande rotatoria: le auto vengono mandate verso Varese.

Questa variazione ha causato l’intasamento della via Mulini Grassi e della zona di Sant’Ambrogio per chi deve andare in città.

Lo stesso vale per la strada provinciale 62 del Brinzio con lunghe code già dalla Motta Rossa.

I problemi sono segnalati anche per chi viaggia verso Varese provenendo da Lavena Ponte Trresa: qui la statale 233 è bloccata all’altezza di Ganna e fatto transitare lungo la sp 11 in direzione Bedero Valcuvia: da lì è possibile raggiungere Brinzio. Proprio questa soluzione ha mandato in tilt il traffico sul Brinzio.

Per questo è preferibile, allungando il percorso, transitare da Bedero Valcuvia verso Rancio sulla sp 62 e da lì proseguire per Varese lungo la strada statale 394 e poi la sp1.

LA NOTA DI AUTOLINEE VARESINE

A causa della chiusura della Valganna, le linee N10/N11 (Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa) di Autolinee Varesine effettuano un percorso alternativo (via Brinzio) tra Varese-viale Aguggiari e Ganna paese. Soppresse le fermate di Varese-viale Ippodromo, Varese-viale Valganna e Induno-bivio paese. Forti ritardi a causa dell’allungamento del percorso e del notevole traffico.

Le corse delle 10.25 e 11.25 dai tre capolinea (Varese, Luino e Ponte) non verranno effettuate.

IL SINDACO DI INDUNO MARCO CAVALLIN

“Gravemente intasate tutte le strade alternative alla Valganna, che per quanto riguarda Induno sono essenzialmente i Mulini Grassi. Percorretele solo se strettamente necessario: io sto per fare una riunione con la Polizia Locale per decidere il da farsi”.