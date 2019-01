Whirlpool punta alla sostenibilità energetica

Lo stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, il polo dedicato ai prodotti da incasso per le categorie freddo e cottura, ha un nuovo impianto di cogenerazione. La centrale, da 8,8 MWe, è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico dell’intera fabbrica, consentendo alla multinazionale americana un risparmio significativo sul costo dell’energia e la riduzione degli impatti ambientali. In particolare è prevista una riduzione delle emissioni per circa 14.000 tonnellate/anno di CO2 e un risparmio sui costi energetici del 12%. Gli investimenti per la realizzazione e gestione dell’impianto ammontano a circa 8 milioni di euro.

«Questo progetto rappresenta un tassello importante nel conseguimento dei nostri impegni impegni in ambito sostenibilità di prodotto e processo in Emea e a livello globale» ha commentato Karim Bruneo, corporate responsibility and government relations manager, Whirlpool Emea.

L’impianto si basa su due motori a gas metano da 4,4 MWe ed è in grado di produrre, oltre all’energia elettrica, energia termica sotto forma di circa 12 t/h di vapore saturo e di circa 4,5 MWt di acqua calda. Complessivamente ha un’efficienza che sfiora l’80%. Whirlpool si è impegnata, attraverso un contratto pluriennale di servizio energetico, a prelevare tutta l’energia elettrica e termica prodotte dal nuovo impianto nonché l’aria compressa necessaria per alimentare il processo produttivo dello stabilimento.