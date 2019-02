Bambini al Circolo di Casbeno con il “Teatro in testa”

Il circolino di Casbeno apre ai più piccoli proponendo un laboratorio di teatro per bambini e bambine dalla prima alla quinta elementare. “Teatro in testa” il titolo del corso guidato da Lidia Rusconi per 12 incontri e saggio finale aperto alle famiglie.

L’idea è quella di proporre ai bambini in età scolare uno spazio aperto al gioco e all’invenzione, nel quale mettersi alla prova e scoprire le proprie potenzialità. I partecipanti impareranno ad utilizzare il proprio corpo e la propria voce per raccontare storie, creare immagini, dar vita a personaggi e acquisire nuovi strumenti comunicativi.

Il corso si svolgerà ne salone del Circolo di Casbeno (via Milazzo 35, a Varese) ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 16 alle 17.30, dal 6 marzo al 29 maggio.

Per maggiori informazioni su costi e iscrizioni (entro lunedì 25 febbraio), contattare la docente scrivendo a lidia.rusconi@gmail.com oppure 340 6886194.