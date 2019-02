Controlli antispaccio in stazione con la Guardia di Finanza

Questa mattina, dalle ore 6:30 alle ore 13:00, la Guarda di Finanza della compagnia di Saronno, con il supporto della Polizia Locale cittadina, ha effettuato operazioni di controllo e di contrasto allo spaccio nei pressi della stazione di Piazza Cadorna e sui percorsi stazione-scuole. I finanzieri, presenti con un’unità cinofila, hanno provveduto ad alcuni posti di blocco e controllato alcune persone sospette.

Solo pochi giorni fa, precisamente martedì, si è svolta un’altra attività di controllo questa volta coordinata dai Carabinieri della compagnia di Saronno.

“Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine: Guarda di Finanza, Polizia e Carabinieri oltre ovviamente agli agenti della nostra Polizia Locale per il costante e importante lavoro di controllo del territorio – ha commentato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli – queste attività dimostrano l’attenzione che le Forze dell’Ordine hanno per la città di Saronno: aspetto significativo e importante per tutti noi saronnesi”.