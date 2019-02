Dal rosso-amore in avanti: un arcobaleno di eventi ed emozioni

Tempo sereno e giornate miti che fanno sperare nella primavera: il fine settimana tra il 15 e il 17 febbraio si presta a passeggiate e attività all’aperto e nello strascico di San Valentino propone ai bambini e alle loro famiglie appuntamenti dedicati all’amore e alle altre emozioni, tra spettacoli, laboratori, letture e qualche momento dedicato alle mamme ai papà.

SPETTACOLI

Galliate Lombardo: sabato pomeriggio in biblioteca c’è “Dindondella, la strega pasticciona“, il primo di tre appuntamenti con i burattini di Miriam Falischia > La rassegna

Azzate: per la rassegna “Favole a merenda” sabato pomeriggio in Sala Triacca “I colori delle emozioni”, con la cantastorie Liliana Maffei > Leggi qui

Varese: doppio appuntamento con il Teatro per merenda del Santuccio, dove domenica andrà in scena lo spettacolo “Pulcette”, alle ore 16 e 17.30 > Come partecipare

Busto Garolfo: domenica pomeriggio per la rassegna Bimbinsieme c’è lo spettacolo carnevalesco “I cavalieri dei doveritti e diritteri” > Per saperne di più

Induno Olona: il regista Gabriele Muccino cerca giovanissimi attori tra i 6 e i 12 anni per il suo prossimo film. Il casting sarà sabato e domenica > Leggi

LABORATORI

Varese: sabato pomeriggio c’è “Fusa d’amore”, letture con laboratorio alla Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari > I dettagli

Daverio: primo di due appuntamenti sabato pomeriggio con i laboratori intitolati “Inverno tattile: il letargo” promossi dalla Biblioteca comunale > L’iniziativa

Busto Arsizio: primo appuntamento domenica 17 febbraio con i laboratori d’arte “Fiabe cucite” al Museo del Tessile > L’evento

FUORI PORTA

Milano: al Museo dei Bambini c’è “Natura“, la nuova gioco-mostra del Muba per bambini dai 2 ai 6 anni > Scopri di più

Lugano: gli incastri della natura in mostra con le 35 sculture di “Sean Kenney’s Nature with LEGO® bricks” allestita all’ex Asilo Ciani > Leggi

Canton Ticino: iniziano le celebrazioni del carnevale oltre confine. Ad ogni comunità la sua tradizione > Leggi qui

INCONTRI PER MAMMA E PAPÀ

Marchirolo: sabato mattina in biblioteca nasce Trallalamamma, il cerchio delle mamme con la doula > Scopri di più

San Giorgio su Legnano: incontro informativo sabato alle ore 18.30 sulla scelta dell’affido, con l’esperienza diretta delle famiglie di Affidiamoci > Per saperne di più

Azzate: apericena per famiglie dedicata alle coppie con figli dal titolo “Dove finisce la coppia dopo un figlio? Qui!”, sabato alle ore 18.30 a “Mamme in cerchio > Leggi qui

Busto Arsizio: incontro sulla sicurezza dei bambini, dal seggiolino auto alle manovre di disostruzione pediatrica, domenica mattina al Teatro Sociale > L’evento