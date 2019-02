D’Apolito torna a fare il segretario comunale di Busto Arsizio

È stata ufficializzata, con tanto di decreto sindacale, la nomina del dottor Domenico D’Apolito come segretario comunale di Busto Arsizio. Nato a Foggia nel 1964, risiede a Parabiago.

Per lui si tratta di un ritorno a Busto Arsizio dove aveva ricoperto lo stesso incarico in precedenza tra il 2009 e il 2013. Sostituisce la dottoressa Antonella Guarino che è stata nominata in Provincia da Emanuele Antonelli che ricopre sia la carica di sindaco di Busto Arsizio che quella di presidente della Provincia.

Il ritorno di D’Apolito verrà ufficializzato in consiglio comunale il prossimo 19 febbraio. Due i punti salienti all’ordine del giorno di martedì 19 febbraio: l’approvazione del piano di bacino integrato del trasporto pubblico locale e l’ampliamento del giardino d’inverno annesso al padiglione Borri della casa di riposo La Provvidenza. Seguiranno le interrogazioni e le mozioni dei consiglieri comunali.

A D’Apolito gli auguri di buon lavoro da parte del presidente del consiglio comunale Valerio Mariani.