Decise la squadra di direzione di Asst Sette Laghi e Ats Insubria

<È Stefano Maffioli il direttore sanitario scelto dal dg Gianni Bonelli nella squadra strategia dell’Asst Sette Laghi.

All’indomani dell’approvazione, da parte della giunta lombarda, degli elenchi per i manager che andranno a completare le diverse squadre di gestione di Asst e Ats, sembra delinearsi la squadra a cui sono affidati gli ospedali varesini. L’annuncio non c’è ancora ma le voci insistenti dicono che si ricostituisca in parte la squadra di Biella.

Classe 1961, comasco, Maffioli vive a Milano. È medico, specialista in medicina nucleare e endocrinologia sperimentale, prima di andare all’Asl di Biella nel giugno dello scorso anno, era all’ASST Ovest Milanese dove dal 2004 dirigeva l’unità complessa di Medicina Nucleare nell’ospedale di Legnano. Direttore amministrativo sarà Ugo Palaoro, che lavorava nella squadra dell’assessore regionale Davide Caparini in qualità di direttore della programmazione integrata. Completa la squadra strategica come direttore socio sanitario l’ex direttore generale del Comune di Bergamo Ivan Mazzoleni, 43 anni.