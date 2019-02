Favola in musica con l’elefantino Babar

Pianoforte e voce narrante per un concerto che apre al mondo della fantasia. Con una favola musicale “La storia dell’elefantino Babar” proposta dall’associazione “Le stanze della Musica” in doppio appuntamento: sabato 23 febbraio alle ore 10:30 e domenica 24 febbraio nel pomeriggio alle ore 17:30, sempre all’Auditorium di via padre Reina 14, a Saronno.

Scritta da Jean Brunhoff con la musica di Francis Poulencè, “La storia dell’elefantino Babar” affonda le sue radici nella fantasia della moglie di Brunhoff, Cecille, che raccontava le storie di Babar ai figli per farli addormentare. Da qui l’autore prende spunto per creare una favola semplice, che racconta in metafora la ricerca di una propria identità, con una parabola del significato della civiltà. Il suo messaggio quindi è ben più complesso, ma proprio per questo ha diversi livelli di lettura che si possono proporre a seconda dell’età dei bambini. Una favola formativa, triste ma divertente, originale piena di fantasia e musicata magistralmente da Poulenc che descrive con il pianoforte ogni sfumatura degli stati d’animo dei protagonisti, con una musica raffinata e coinvolgente.

Come Pierino e il Lupo di Prokofiev, l’elefantino Babar è diventato un classico della musica per bambini ma anche per adulti.

La versione proposta a Saronno è per voce recitante con l’attore e regista Paolo Delfino accompagnato al pianoforte dalla talentuosa e giovanissima Anna Bottani.

Ingresso 5 euro.

Per prenotazioni info@lestanzedellamusica.org oppure 366 5980980.