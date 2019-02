Laboratorio Gallarate: Cassani porta i big della Lega nella città-vetrina

Gallarate come “laboratorio” per la Lega: è su questa idea che Andrea Cassani, sindaco della città e leghista di ferro, sta costruendo un vero ciclo d’incontri, per portare in città i big della Lega.

L’idea su cui sta lavorando è promuovere incontri aperti a tutti. Non solo ai tesserati ma anche a chi – un po’ sull’onda del governo cittadino, un po’ sull’onda della gran macchina comunicativa di Salvini – si sente affine alle scelte della Lega, senza essere organico al movimento (che, sia detto per inciso, a Gallarate ha sempre mantenuto una sede periferica, a Cedrate). Insomma: fare degli incontri un sistema per trasformare il consenso in collaborazione con il partito.

Nel calendario ci sono una mezza dozzina di appuntamenti, con esponenti del governo a Roma e rappresentanti della Lega in tutte le sue articolazioni, tra Montecitorio, Palazzo Madama, il Pirellone. Primo appuntamento, il 6 marzo con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti (nella foto con Cassani).

A metà strada tra “scuola di partito” e occasione d’interscambio tra la Lega e la società, il “laboratorio” troverebbe casa in una città, Gallarate appunto, il cui nome è finito sui giornali e le televisioni di mezza Italia come una delle capitali – insieme per esempio, a Càscina, in Toscana – del salvinismo. Con una centralità anche fisica: gli appuntamenti saranno ospitati nell’atrio di Palazzo Borghi (affittato) a pagamento.