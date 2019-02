Le macchine di Leonardo a Varese, a 500 anni dalla morte

Risale al 2 maggio 1519 la data di morte di Leonardo da Vinci e per questo importante anniversario si sta preparando tutta l’Italia, e l’Europa.

Anche Varese non è da meno: questa mattina, 28 febbraio 2019, è stato presentato infatti il progetto per ricordare i cinquecento anni dell’anniversario: «Un progetto è stato ideato al di fuori della tradizionale agiografia, con linguaggi artistici trasversali che propongono aspetti poco noti di uno degli uomini più liberi e audaci di tutti i tempi, la cui eredità nell’arte e nel sapere è patrimonio universale» spiegano gli organizzatori.

«Dopo 500 anni Leonardo da Vinci rappresenta e incarna ancora la genialità del nostro Paese: e mai come in questo momento storico è importante valorizzare queste sue, e nostre, caratteristiche – ha spiegato il sindaco di Varese Davide Galimberti – Per questo anche Varese vuole unirsi alle celebrazioni piu imponenti»

UN CONVEGNO, UNA MOSTRA E UNO SPETTACOLO TEATRALE

Protagonisti della rassegna saranno un convegno, una mostra e uno spettacolo teatrale: il primo sarà proprio il convegno, previsto al salone Estense di via Sacco 5, che si terrà sabato 2 marzo 2019 alle 16.30 con ingresso libero.

Il suo titolo è “Leonardo da Vinci: tra arte, religione, alta finanza e mille curiosità” l’incontro, realizzato e condotto da Fabrizia Buzio Negri presenterà in anteprima, tra l’altro, le macchine leonardesche

create da Roberto Vasconi che saranno in mostra a partire da maggio. La giornalista e critico d’arte parlerà invece di alcune delle tematiche inerenti alla grande risonanza che il nome di Leonardo ha ancora oggi in tutto il mondo, sulle tracce delle opere che gli sarebbero attribuite, tra luci e ombre del grande genio rinascimentale.

LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI IN MOSTRA

Da sinistra: Andrea Minidio, Roberta Colombo, Fabrizia Buzio Negri e Davide Galimberti

La mostra sarà invece in Sala Veratti, in via Veratti 20, si terrà dal 30 maggio al 20 giugno 2019 e vedrà la sua inaugurazione giovedì 30 maggio alle 18: si intitola “Le macchine di Leonardo da Vinci” e esporrà le realizzazioni di Paolo Candusso.

La mostra, a cura di Fabrizia Buzio Negri, vedrà esposte più di 20 macchine costruite professionalmente da esperti seguendo le indicazioni dei testi di Leonardo da Vinci, realizzate in scala e perfettamente funzionanti. Una “chicca” da vedere, con incontri dedicati al pubblico e alle scolaresche da parte di esperti.

UNA PIECE SUL GIOVANE LEONARDO

Infine, è prevista al teatro Santuccio il 13 giugno 2019 alle 20.30 la prima rappresentazione teatrale di “Leonardo – Luci e ombre del genio Da Vinci” lo spettacolo di prosa in 6 atti brevi scritto da Roberta Colombo, interpretato dalla scuola teatrale Anna Bonomi in collaborazione con attori di altre scuole teatrali del territorio, con la regia di Andrea Minidio e la produzione di Coopuf iniziative culturali.

Con questo spettacolo, la giovane scrittrice teatrale Roberta Colombo prova a raccontare in sei “bozzetti” con un giovane Leonardo Da Vinci, poco più che ventenne e sullo sfondo la Firenze di Lorenzo il Magnifico, tra il 1471 e il 1476, al lavoro nella bottega del Verrocchio, che cosa significhi essere un giovane genio e qual è il prezzo da pagare per il successo, per essere diversi e illegittimi in una società spietata come quella dell’epoca e, chissà, magari anche come quella di oggi. L’ingresso è libero o con offerta in beneficenza.