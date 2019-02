Sorpresa: il Lago di Varese è già balneabile

Perché spendere 5 milioni di euro per rendere balneabile il Lago di Varese? Per il “portale acque” del Ministero della Salute, la Schiranna è già balneabile. Lo stato delle acque è “eccellente” e nel periodo dal 01/05/2018 al 30/09/2018 , sempre secondo il portale governativo, bagnarsi non era vietato, anzi…

La curiosa scoperta è di uno studente del Liceo Manzoni, Luca Russo, che “navigando” (su Internet non nelle acque seppur pulitissime del lago di Varese) s’è imbattuto nella schermata che vi mostriamo qui sopra e che inequivocabilmente dice che il Lago di Varese gode di ottima salute.

È un svista, bene specificarlo, ma chi lo sa se davvero nel 2021 ne Lago di Varese ci si potrà tuffare senza dover sfidare i coliformi fecali?