Il Lago di Varese volano turistico ed economico

“Lago di Varese, bene paesaggistico: da criticità ambientale a volano turistico ed economico del territorio”: sarà questo il tema di un convegno in calendario il prossimo 1 febbraio, organizzato da Aime e Fare Ambiente. In questi ultimi mesi il Lago il suo risanamento e rilancio sono entrati nell’agenda politica ed istituzionale.

La Regione ha stanziato oltre 5 milioni di Euro per la bonifica delle acque e la stessa Regione ha costituito una cabina di regia dove sono coinvolti tutti i soggetti istituzionali interessati: Ministero, Regione Provincia e Comuni.

Sarebbe però un errore se ci si limitasse solo all’aspetto di riqualificazione delle acque. Il mondo delle imprese, l’intero territorio possono mettere in campo idee e progetti che parallelamente all’aspetto ambientale valorizzino e accrescano il sistema economico e turistico di un territorio che da anni attendeva questo passo avanti.

Analizzare la situazione del nostro lago dal punto di vista legislativo ed ambientale è importante per poter poi definire in modo concreto e celere i processi di bonifica e di riqualificazione.

Il senso del convegno è quello di trasformare il risanamento ambientale in un volano economico e turistico.

Aime e Fare Ambiente hanno deciso di valorizzare, assieme, un bene paesaggistico come è il lago di Varese, in un modo moderno, concreto partendo da questo convegno con relatori di rilievo nazionale e regionale. Annunciata la presenza dell’onorevole Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’appuntamento è per venerdì 1° febbraio alle 20.45 nella sala conferenze del Chiostro di Voltorre a Gavirate.