Alla Liuc si parla di antropologia della ricchezza

Ricchezza, proprietà, profitto sono solo alcune delle parole chiave attorno alle quali si sviluppano gli incontri promossi dal Centro Pastorale Piergiorgio Frassati della LIUC – Università Cattaneo con Silvano Petrosino, studioso di filosofia contemporanea e docente di Filosofia della comunicazione dell’Università Cattolica di Milano.

Gli incontri si svolgeranno sempre alle ore 18.00 nelle seguenti date: martedì 12, 19 e 26 marzo e martedì 2 e 9 aprile 2019.

“L’Università, al di là degli specifici corsi offerti – spiega Don Omar Cappelli, Cappellano della LIUC – deve essere un luogo di confronto e di riflessione a 360°. Per questo ci fa piacere proporre iniziative di questo tipo, aperte agli studenti, ai docenti, al personale dell’Università ma naturalmente anche a tutto il territorio, al quale vorremmo portare un contributo in termini di diffusione della cultura. Scopo di questi incontri è sondare i risvolti antropologici dell’economia attraverso un vero e proprio percorso, in cui, guidati da un filosofo di spessore come Petrosino, potremo dibattere e confrontarci”.

Negli incontri, Petrosino proporrà una riflessione approfondita sulla ricchezza, sul suo reale significato e sui diversi livelli possibili di approccio al tema. Non solo ricchezza come possesso ma prima di tutto come relazione che nasce dal contatto con altri esseri umani.

Dall’economia all’uomo in quanto individuo e soggetto, con i suoi bisogni e i suoi desideri, in rapporto allo spazio che abita. Nel tentativo di offrire una definizione di mondo, si analizzerà il significato della casa, luogo antropologico per eccellenza in cui è d’obbligo trovare leggi dell’economia su cui fare affidamento e, allo stesso tempo, abbandonare il concetto di profitto quale unica ragione della ricchezza. Gli incontri sono aperti a tutti. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria: http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=358