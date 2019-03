«Anatomia di un delitto», orrore e tragedia di un’adolescente

1968: due ladri entrano in una casa e rapiscono una tredicenne che viene segregata, abusata ripetutamente e lasciata morire di stenti.

Si può raccontare in una riga la storia di Maria Teresa Novara.

Oppure si può leggerla in un libro che Marilina Veca e Stefano Cattaneo hanno raccolto in un libro, «Anatomia di un delitto»: saranno presenti alla serata in programma il 7 marzo alle 20.30 in sala Montanari, a Varese dove si parlerà di violenza di genere, violenza in famiglia e violenza assistita, cioè quello che vedono i bimbi all’interno delle mura domestiche, luogo che dovrebbe essere di protezione e tranquillità ma che spesso si trasforma in un inferno.

Verrà affrontato anche il tema dai piccoli che perdono i genitori a seguito di tragedie in cui sono coinvolti madri e padri, e che rimangono da soli ad affrontare la vita.

Di questi temi parleranno anche Alessandra Schiavi dell’associazione “Psicologia insieme onlus”, oltre ad Alessandra Sisti e Furio Artoni, dell’Associazione GEA.

La conferenza è stata organizzata da Amnesty International gruppo 296 Varese sotto il patrocinio del Comune.