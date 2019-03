Ascoltare un concerto nel bosco

Sarà dedicato all’albo illustrato “La grande orchestra del bosco antico” di Guido Van Genechten il prossimo appuntamento con le letture ad alta voce per “Piccoli lettori forti” promosso dalla Biblioteca di Marchirolo in collaborazione con Nati per leggere di sabato 23 marzo alle ore 10.30.

Una storia da guardare, leggere e soprattutto ascoltare perché nel bosco gli animali iniziano a svegliarsi all’alba con suoni melodiosi, dapprima isolati e poi uniti in un grande coro per il concerto del buongiorno.

La partecipazione è gratuita.

La Biblioteca è in via Dante 17, a Marchirolo.

Per maggiori info consultare la pagina Facebook della Biblioteca di Marchirolo