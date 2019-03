“Bartleby lo scrivano”, il romanzo di Melville in scena al Periferico

Sabato 30 marzo (ore 21.00), presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia andrà in scena la versione teatrale di “Bartleby lo scrivano”, romanzo breve di Herman Melville, uno dei massimi scrittori di tutti i tempi, conosciuto soprattutto per Moby Dick.

L’opera, considerata tra le più affascinanti della storia della letteratura, è stata tradotta da Luca Radaelli che è anche attore dello spettacolo insieme al giovane Gabriele Vollaro, sotto la regia di Renato Sarti, figura di spicco del teatro italiano, regista e fondatore del Teatro della Cooperativa di Milano.

Bartleby lo scrivano è un romanzo che descrive il contrasto tra la vita frenetica e rampante, incarnata dalla city newyorchese e un personaggio che si rifiuta di svolgere alcune delle mansioni lavorative che il suo principale gli affida, finendo a poco a poco col rifiutarsi di vivere.

La trasposizione teatrale del testo di Melville consiste in una narrazione fatta in prima persona dal personaggio del datore di lavoro, una soggettiva attraverso la quale vivono gli altri personaggi: i tre dipendenti, i vicini di casa, il secondino, e naturalmente Bartleby lo scrivano.

Il pubblico assisterà a una via di mezzo tra un’aula di tribunale e il lettino di uno psicanalista, con momenti d’ironia, sottile comicità e suggestive atmosfere sonore scritte appositamente dal musicologo e compositore Carlo Boccadoro.

La serata della stagione Latitudini, a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro, si concluderà con un bicchiere di vino per incontrare gli artisti dopo lo spettacolo.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV novembre, 4.

Ingresso: 10 euro /7 euro per studenti, under 18, over 65, corsisti Periferico e Karakorum Prenotazioni: 334.1185848 (anche WhatsApp) | info@teatroperiferico.it www.teatroperiferico.it