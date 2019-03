Busto festeggia le donne con un corso per operatori della rete antiviolenza

Il 6, 7 e 8 marzo Villa Tovaglieri ospiterà un importante corso di formazione sulla valutazione del rischio dedicato agli operatori della rete interistituzionale antiviolenza.

Il corso, organizzato dall’Amministrazione comunale in qualità di ente capofila di rete, con la collaborazione di E.VA ONLUS e Rete rosa, centri antiviolenza che operano sul nostro territorio, conta sulla presenza di una relatrice di grande competenza e spessore professionale, la dottoressa Margherita Carlini, psicologa, psicoterapeuta, criminologa, esperta in psicologia giuridica.

Hanno aderito all’offerta formativa gli ospedali e gli assistenti sociali di Busto Arsizio, Somma Lombardo, Saronno, Gallarate, la Polizia di Stato, i Carabinieri, le due case rifugio e il centro per i maltrattanti.

Commenta l’assessore alle pari opportunità, Miriam Arabini: “saper organizzare un corso così importante, con una relatrice d’eccellenza e partecipazioni così significative: questo fa la differenza con altre realtà.

Professionalità e competenza sono fondamentali in un ambito così delicato come la violenza di genere. Questo corso rappresenta il meglio per celebrare l’8 marzo, non organizzeremo altri eventi: questa opportunità di formazione vale più di qualsiasi evento, senza nulla togliere a ciò che continueremo a fare per sensibilizzare e far conoscere la rete a tutti/tutte”.