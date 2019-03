Dieci musei aperti ai bambini per Disegniamo l’Arte

Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 torna in Lombardia l’appuntamento con “Disegniamo l’arte“, l’evento promosso da Abbonamento musei per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’arte offrendo loro delle esplorazioni speciale delle collezioni esposte, durante le quali potranno disegnare opere e architetture con matite Faber-Castell.

Moltissimi i musei aderenti all’iniziativa in tutta la Regione e la provincia di Varese quest’anno raddoppia l’offerta e con 10 musei coinvolti è seconda solo a Milano per la quantità delle iniziative proposte ai piccoli artisti in erba.

Di seguito l’elenco dei musei varesini aderenti e i relativi eventi.

SABATO 30 MARZO

Museo Castiglioni, ore 15

DISEGNA IL TUO GIOIELLO TUAREG

ore 15 nel Parco di Villa Toepliz, ingresso da viale Vico 46 a Varese

Per info e prenotazioni: 334 9687111, 0332 1692429 oppure info@museocastiglioni.it.

Museo civico e archeologico di Villa Mirabello

DISEGNIAMO IL MONDO ANTICO

ore 15, in piazza della Motta 4 a Varese

Nelle sale del Museo Archeologico sono conservati reperti molto antichi: alcuni risalgono al periodo pre-protostorico altri all’epoca romana. Osservandoli attentamente e lasciandoci incuriosire dai racconti della guida, potremo immaginare come si viveva tanto tempo fa nel territorio di Varese e disegnare sul nostro album palafitte neolitiche o banchetti romani, officine di ceramisti o tombe di guerrieri.

Attività consigliata per bambini dai 4 agli 11 anni.

Costi: biglietto bambino 1 euro, 2 euro per gli adulti. Gratuito per i possessori dell’Abbonamento musei.

Prenotazioni: 328 8377206 oppure varesemusei@archeologistics.it

Casa museo Ludovico Pogliaghi

UNO SCRIGNO DI TESORI

ore 15.30, ingresso da via del Santuario al Sacro Monte di Varese

Per info e prenotazioni 328 8377206 oppure info@casamuseopogliaghi.it.

Museo Civico dei Fossili di Besano

UN TUFFO NEL TRIASSICO

ore 15, via Prestini 5 a Besano

Dopo aver fatto amicizia con gli abitanti dell’antico mare di Besano, conservati nella roccia scura del Monte San Giorgio, li disegneremo con delicati colori e creeremo per loro uno sgargiante paesaggio sottomarino, così potranno riprendere vita sul nostro foglio.

Costo attività 5 euro, ingresso gratuito per possessori di Abbonamento musei

Per info e prenotazioni: 333 7849836 oppure museo@comune.besano.va.it.

Museo della ceramica Gianetti

DISEGNIAMO L’ARTE

ore 15,30, via Carcano 9 a Saronno

I bambini disegneranno all’interno delle sale della collezione permanente gli oggetti ed i decori, reinterpretandoli con la loro fantasia e creatività.

Costo attività 5 euro

Per info e prenotazioni: didattica@museogianetti.it oppure 029602383

DOMENICA 31 MARZO

Monastero di Torba

COLORI ANTICHI

ore 15, via Stazione a Gornate Olona

Osserviamo le tracce pittoriche conservate tra le mura di Torba e scopriamo il significato dei colori. Bambini e genitori potranno dipingere, insieme o in autonomia, viaggiando nel tempo sino a 1400 anni fa!

Ingresso e attività a 8,50 euro (5 euro per possessori di Abbonamento musei), ingresso adulti 3,50 euro.

Per info e prenotazioni: 0331 820301 oppure faitorba@fondoambiente.it oppure 328 837720.

Castello di Masnago

UNO SVAGO D’ALTRI TEMPI

ore 15,30, in Via Cola di Rienzo 42 a Varese

Immersi nell’atmosfera d’altri tempi del Castello, i bambini si soffermeranno nella Sala degli svaghi, con preziosi affreschi raffiguranti esempi di giochi e intrattenimenti propri della società del Quattrocento, come la caccia con il falcone, il gioco dei tarocchi, la musica. Potranno sceglierne uno e riprodurlo sul loro album da disegno sotto la guida di un illustratore per l’infanzia.

Attività consigliata per bambini dai 4 agli 11 anni.

Costi: biglietto bambino 1 euro, 2 euro per gli adulti. Gratuito per i possessori dell’Abbonamento musei.

Per info e prenotazioni: musei.masnago@comune.varese.it oppure 0332 820409.

Museo Baroffio

AUTORITRATTO TRA PRESENTE E PASSATO

ore 15.30, piazzetta Monastero, Sacro Monte di Varese

Per info e prenotazioni: 3664774873 oppure info@museobaroffio.

MABA Museo Archeologico dei Bambini

DISEGNIAMO COME VERI ARCHEOLOGI

Ore 15 e 16,30, in via Marconi 2, ad Angera

Come si disegna un reperto millenario, preistorico o di età romana. L’archeologa guiderà i piccoli apprendisti nella visita guidata per insegnargli a leggere le didascalie e aiutarli a scegliere il reperto preferito per osservarlo, descriverlo, immaginare se esiste ancora e a cosa serviva e infine disegnarlo cercando di cogliere tutti i particolari. Ad ogni disegnatore verrà fornita una scheda di reperto semplificata, da un lato dovrà descrivere brevemente l’oggetto, compilando la scheda, sul retro i bambini faranno il disegno dell’oggetto prescelto. I bambini più piccoli potranno fare solo il disegno.

Per info e prenotazioni: prenotazioniangera@gmail.com.

MA*GA

FACCIAMO IL PUNTO

ore 15, via De Magri 1, Gallarate

Per info e prenotazioni: didattica@museomaga.it.