A Grantola la Lega scalda i motori

Il voto del 26 maggio sarà determinante per collegare le Amministrazioni Comunali ai governi della

Comunità montana, della Provincia, Regione e Governo nazionale.

Per questo la Lega si è attivata da tempo per vincere le elezioni comunali in tutte le comunità delle nostre

valli che andranno al voto.

Dato il numero ridotto di abitanti saranno le Liste civiche le compagini maggiormente presenti, ed in molte di queste si collocheranno militanti e simpatizzanti della nostra formazione politica.

Eccezione sarà il Comune di Grantola in cui il movimento si presenterà con il proprio simbolo e con un

candidato a Sindaco di trentennale militanza.

Si tratta di Sergio Ghiringhelli, che vive in paese da oltre 20 anni.



Ghiringhelli è conosciuto per aver negli ultimi decenni ricoperto ruoli importanti a livello politico, soprattutto quale amministratore in Comune a Varese, ove per 25 anni ha ricoperto incarichi di alto profilo istituzionale e gestionale, quali:

– Presidente del Consiglio Comunale.

– Assessore ai Lavori pubblici, Polizia locale, Commercio e attività produttive, Turismo e Marketing.

– Presidente di società pubbliche e private come il Consorzio depurazione del Verbano o Prealpina latte.

– Vice Presidente Aler di Busto Arsizio.

– Membro dei Consigli di Amministrazione di Sogeiva e dell’ATO della provincia di Varese.

– Membro del Comitato fiere istituito da Regione Lombardia.

Un curriculum di primo livello, che ha permesso al nostro candidato di maturare esperienze a 360 gradi in molti settori della Pubblica amministrazione, esperienze e professionalità che ora Ghiringhelli ha deciso di mettere a disposizione del Comune in cui risiede e che permetterebbero a Grantola di fare quel salto di qualità che negli ultimi anni è mancato.

“Ho deciso di mettermi in campo personalmente perché credo in questo Paese che tanti anni fa mi ha

adottato e a cui sono profondamente grato”, afferma il candidato Ghiringhelli, “siamo pronti a farci carico

della responsabilità di governare questa splendida terra, convinti che sia giunto il momento di mettere

finalmente mano a tutti quei progetti e a quelle situazioni che da tempo, troppo tempo, giacciono

dimenticati nei cassetti del Comune.

L’obiettivo per i prossimi anni sarà quello di far crescere Grantola attraverso una serie di iniziative urbanistiche mirate alla riqualificazione di strutture abbandonate o fatiscenti, anche usando il metodo della razionalizzazione delle proprietà, come l’ex bocciodromo, la Chiesa di San Carlo, la casa del povero o l’ex ricovero. Per troppo tempo questo Paese è vissuto di parole e, quindi, riteniamo di poter attuare una politica amministrativa virtuosa che ci possa consentire di passare dalle parole ai fatti; pensiamo di realizzare una viabilità più fruibile e sicura, attraverso la realizzazione di una rotatoria con l’intersezione di Montegrino e la creazione di nuovi marciapiedi nei punti pericolosi, così da garantire più sicurezza per i nostri concittadini e per i nostri figli. Gli obiettivi sono ambiziosi ed è per questo che ho deciso di mettere a disposizione la mia lunga esperienza come amministratore pubblico, al servizio di Grantola.”

Ghiringhelli ha messo a punto una squadra di persone competenti e motivate, che rappresentano varie categorie sociali, che conoscono il paese da sempre e credono fortemente nel suo rilancio, ma vuole i vostri consigli e suggerimenti ed è già da ora a disposizione di chi volesse dare un contributo: sergio.ghiringhelli@libero.it .

