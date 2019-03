Internet più sicuro grazie all’opuscolo comunale

Consegnati ai bambini delle scuole elementari e medie i libretti Avanti Tutta!

Galleria fotografica Avanti tutta! 4 di 6

Alla presenza del dirigente scolastico e una rappresentanza dei ragazzi fra cui il «sindaco» del consiglio comunale dei ragazzi, è stato consegnato l’opuscolo per aiutarli a navigare in rete e a riconoscere le insidie nascoste.

«Riteniamo di aver fatto cosa utile per ragazzi e famiglie» ha commentato il sindaco Silvana Alberio.

La guida sarà un “timone” per i giovani e per quanti vorranno addentrarsi nella navigazione su internet, una “bussola da utilizzare quando si naviga nel web per accedere ai social, per non cadere nella rete”, hanno spiegato dal Comune.

La pubblicazione contiene buone pratiche e consigli raccolti da esperti per mettere in guardia dai rischi della rete.