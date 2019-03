Le “grandi opere di Spagna” raccontate a Thinking Varese

Sarà mercoledì 20 l’appuntamento di marzo di Thinking Varese 2019, la rassegna di testimonianze di architettura organizzata dall’Ordine degli architetti di Varese, il cui obiettivo è quello di confrontarsi con i più interessanti studi di Architettura presenti sulla scena internazionale contemporanea.

.

L’appuntamento è per le 19 nella consueta sede di Villa Panza, in piazza Litta 1: protagonista sarà Hugo Berenguer, dello Studio De La-Hoz, uno degli studi più storici di Spagna, fondato nel 1920 da Rafael De La-Hoz e sempre cresciuto nel tempo guadagnandosi la scena internazionale del progetto.

I suoi architetti hanno progettato in tutto il mondo, ed Hugo Berenguer si è unito al team nel 2000 per lavorare allo sviluppo di un Business Park a Madrid. Da allora è stato responsabile della progettazione di un’ampia varietà di progetti in aree differenti: grattacieli, uffici, infrastrutture ospedaliere e di trasporto, stadi ed edifici residenziali.

L’ospedale Re Juan Carlos a Madrid

Ha particolare familiarità con il lavoro su progetti di grandi dimensioni e con il coordinamento e l’integrazione di una serie di diverse società di consulenza nel team: nel corso degli anni è stato responsabile di molti progetti diversi tra cui il design della sede Telefónica a Madrid, i progetti multiuso “Smart Park” a Bucarest, le “Freedom Towers” a Danzica, l’ospedale Re Juan Carlos a Madrid e il progetto vincitore nel concorso per la nuova stazione ferroviaria ad alta velocità a Huelva.

Attualmente sta lavorando a una serie di progetti, tra cui la progettazione di una torre di 200 metri a Casablanca e la sede della Banca BMCE, ed è l’architetto incaricato della progettazione del concorso per il nuovo stadio del Real Madrid.