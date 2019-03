“L’orco e il dentista”, lo spettacolo

“L’orco e il dentista”, in scena domenica 17 marzo alle ore 17 nella sala consiliare del Comune di Villa Cortese (piazza del Carroccio 15), è lo spettacolo che chiude la prima edizione di Bimbinsieme, rassegna multiterritoriale di cultura, arte, gioco e lettura, rivolto a tutti i piccoli cittadini, frutto della collaborazione tra i comuni di Villa Cortese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo e Rescaldina.

A portare in scena lo spettacolo teatrale, ispirato all’omonimo libro per bambini, è la Compagnia Galé.

La partecipazione è libera e gratuita per tutti, bambini e famiglie.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca comunale allo 0331 434455 oppure biblioteca@comune.villacortese.mi.it.