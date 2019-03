OrologiPerTutti.it: i migliori orologi al miglior prezzo

Gli orologi sono tornati di moda. Il settore dei segnatempo da polso, infatti, non sembra conoscere crisi, in particolare per quanto riguarda l’alta gamma. E la ragione non va certo cercata nell’utilità.

Con l’avvenuto dei cellulari e dei computer controllare che ore sono buttando un occhio al proprio polso destro è diventata un’operazione pressoché inutile: tutti guardiamo il telefonino più volte al giorno, anche per vedere l’orario. Gli orologi, però, continuano ad essere acquistati e il motivo va ricercato soprattutto nel fatto che questi oggetti – negli ultimi anni – hanno mutato la propria natura nella percezione di chi compra. Il segnatempo, infatti, è diventato soprattutto un oggetto di compiacimento o autocompiacimento: lo si sceglie per ragioni estetiche, per avere un bene che duri (come un gioiello) oppure per investimento.

Da questo assunto nasce Orologi PerTutti, nuovo portale italiano – con forti collegamenti con Varese – che si propone come guida all’acquisto dei migliori orologi da polso. Ma non solo.

Gli orologi più convenienti scelti dalla redazione

OrologiPerTutti non è uno shop, ma un sito informativo sul mondo dell’orologeria. La redazione seleziona per i lettori gli orologi del momento: segnatempo al quarzo e automatici alla portata di tutti, perché il prezzo medio di acquisto è tra i 100 e i 250 euro.

Sul portale sono comunque presenti tutte le gamme di orologi (dai low cost Casio ai lussuosi Omega), tutte le tipologie (crono, digitali, sportivi, militari etc) e tutte le principali marche di orologi svizzeri, italiani, giapponesi, europei ed americani, come – solo per citarne alcuni – Bulova, Calvin Klein, Citizen, Festina, Invicta, Hamilton, Hoops, Hugo Boss, Orient, Longines, Nautica, Omega, Philip Watch, Rolex, Stuhrling, Swatch, Tag Heuer e tanti altri.

Ovviamente grande spazio hanno i marchi commerciali più noti, da Daniel Wellington ad Emporio Armani, e le case d’Oltralpe più importanti. Ma non mancano le chicche per pochi. Un esempio sono gli orologi Thomas Earnshaw: maison forse poco conosciuta e non certo delle più prestigiose, ma comunque molto amata dagli appassionati che non hanno a disposizione grandi budget per la sua storia (è nata nel 1800) e la qualità estetica dei cronografi.

La guida completa sugli orologi

Il sito non si limita, però, a segnalare le migliori occasioni d’acquisto. Particolarmente interessante, infatti, è la guida agli orologi, che spiega quali sono i criteri da adottare nella scelta di un orologio, quali sono le caratteristiche estetiche e tecniche principali dei segnatempo da polso, cosa indica la sigla Water resistant e tanto altro. E’ incluso, inoltre, un dizionario completo dei termini del settore per comprendere meglio ciò di cui si sta parlando. OrologiPerTutti, insomma, è una risorsa on line consigliata a tutti quelli che vogliono avvicinarsi a questo magico mondo per fare acquisti o anche soltanto per capirne qualcosa in più.