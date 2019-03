Sorvegliare casa con Alexa Amazon: la domotica al servizio della sicurezza

Grazie alla tecnologia, riusciamo con un solo dispositivo ad avere il completo comando della nostra casa e, allo stesso tempo, della sua sicurezza. La domotica, secondo molti, è il futuro: vediamo insieme quali sono i principali utilizzi dei suoi sistemi d’allarme e come può aiutare nella gestione del quotidiano di ogni abitazione.

I costi per sorvegliare casa e le comparazioni

Dobbiamo anticipare che non sempre, con un sistema di allarme, se obsoleto, siamo al sicuro; ormai i ladri hanno una dimestichezza tale che molti allarmi sono da mandare in pensione. Spesso sentiamo dire da persone derubate che l’allarme non è bastato, che sono stati in grado di codificare o eliminare il messaggio che doveva inviare. Altre volte, sentiamo allarmi che suonano senza alcun motivo, portando poi i proprietari per disperazione a eliminarli.

Sono ormai obsoleti, mentre quelli di ultima generazione costano intorno ai duemila euro: non tutte le famiglie possono permetterseli. Invece, se riflettiamo sul fatto che dei sensori di movimento possono costare meno, capiremo di aver trovato un metodo di allarme meno costoso ma allo stesso tempo efficace.

Con dei sensori posizionati in ogni parte della casa aperta verso l’esterno e un controllo sonoro in grado di avvisare attraverso smartphone o simili, abbiamo raggiunto una soluzione soddisfacente con una spesa non eccessiva.

Altre possibili soluzioni possono essere servizi di telecamere: tuttavia si tratta di un sistema che, se allestito all’insegna del risparmio, potrebbe non risolvere il problema; in caso contrario, per avere invece un impianto valido, la spesa diventa alta.

Ci sono davvero soluzioni per tutte le tasche e tutti i gusti: si deve solamente scegliere quale acquistare (con l’aiuto delle comparazioni di ShoppingTecnologico) per essere realmente al sicuro da attacchi di possibili malviventi.

Che cos’è Alexa di Amazon

Alexa non è altro che un dispositivo con il comando vocale, che aiuta gli abitanti di una casa a gestire le parti domotiche e i dispositivi dotati di WiFi.

Fisicamente, è una scatola di forma conica con alcuni forellini per la cattura dell’audio e per la gestione dei dispositivi collegati. Bisogna semplicemente impostare alcuni semplici parametri, mediante procedure ben esplicate nel suo libretto illustrativo, e poi imparare a comunicare con lei secondo le vostre esigenze.

Alle origini era nata come una soluzione per regolare le casse acustiche dello stereo, ma si sono da subito intuite le maggiori potenzialità di questo sistema di gestione domotica, dando dunque il via a studi specifici per ampliarne le capacità.

Amazon da anni cerca di realizzare dei prodotti che siano all’avanguardia e che rispondano sempre di più alle esigenze del cliente: questi desidera un prodotto con una vasta gamma di utilizzi in casa. Ecco che è stata sviluppata Alexa, che offre molto più della gestione delle casse audio di casa, ma anche tutto quello che prevede un software di domotica. Infine, offre delle funzioni specifiche legate al campo della sicurezza.

Come gestire la sicurezza in casa con Alexa Amazon

Gli scettici pensano che questo tipo di utilizzi sia impossibile: come si può pretendere che una scatoletta renda sicura l’abitazione? Si devono invece valutare molteplici utilizzi.

Se, ad esempio, spesso scordiamo tapparelle alzate e non siamo bravi a controllare che tutto in casa sia chiuso e in sicurezza, con una spesa neanche troppo eccessiva possiamo fare in modo che Alexa controlli per noi. Potremmo pensare di installare tapparelle e serrature domotizzate e di chiedere al dispositivo di Amazon di controllare che sia tutto regolarmente chiuso prima di uscire, senza dover fare il giro di tutta l’abitazione, e, inoltre ordinare di avvisare tramite messaggio sul telefono se qualcuno apre una tapparella o se sente che i sensori di luce si attivano.

A questo punto, sarà come lasciare una persona di fiducia a casa, che avrà per essa le stesse attenzioni che avremmo noi, controllando che tutto sia spento – riducendo dunque tutti gli sprechi – e anche che non ci siano intrusi.

Chi ha buone capacità organizzative può rendere, grazie ad Alexa e alla domotica, la propria casa completamente sicura, con pochissima spesa. Pensiamo a come potremmo gestire tutti gli elettrodomestici dotati di un sistema WiFi, o al fatto che la maggior parte delle telecamere e sistemi di allarme ha questo metodo di comunicazione e che, molte volte, si spendono davvero cifre esorbitanti quando con poco si potrebbe risolvere il problema del controllo.

Un sistema di allarme che prevede telecamere e base comunicante ha dei prezzi molto alti, si superano di molto i mille euro: spesso le famiglie desistono dall’acquisto proprio perché pensano di non poterselo permettere.

Invece, grazie ad Alexa e una buona capacità organizzativa, si può superare l’ostacolo del costo e godere di una sicurezza totale in casa. La sicurezza è un vero e proprio cruccio di tutti, ma se immaginiamo telecamere esterne e sensori di movimento collegati ad Alexa, capace a sua volta di avvisarci per ogni cosa che potrebbe succedere in casa, allora sì che potremmo dormire sonni tranquilli e allontanarci da casa con la consapevolezza che questa non è mai completamente abbandonata.

Tramite WiFi, questo dispositivo è in grado di mandare dei messaggi sul cellulare e quindi in ogni momento è possibile essere avvisati, ovunque ci si trovi. In quel momento, i possibili ladri non sanno di essere controllati, molti ancora la credono una semplice cassa per la musica, e quindi si avrà il tempo necessario per avvisare le forze dell’ordine.

Rispetto ad altri sistemi di allarme ormai obsoleti questi sono meno conosciuti anche ai malviventi; questi, dunque, non si sentiranno minacciati, mentre noi abbiamo tutto il tempo necessario per agire.