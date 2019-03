Il valore della religione nella malattia: incontro a Palazzo Estense

Nell’ora della morte non c’è colore della pelle, lingua o cultura che tenga. L’afflato spirituale diventa predominante. I flussi migratori in Europa hanno fatto emergere un’esigenza nuova in ambulatori, corsie e sale d’attesa della sanità.

L’esperienza della sofferenza e della malattia cronica è comune a tutti i popoli e costituisce una prova severa per la vita di noi tutti; la sofferenza non può essere solo un fatto personale ,è difficile resistere da soli nei momenti critici della nostra esistenza. La sofferenza può essere momento di incontro tra le persone, tra il medico , l’operatore sanitario ed il paziente . Le religioni possono favorire il confronto e la condivisione?

Tutti i malati sono uguali davanti al dolore, alla sofferenza, alle menomazioni ed alla malattia; come le differenti culture si approcciano alla malattia cronica ad evoluzione infausta ? come viene affrontata la sofferenza nelle diverse fedi religiose? Quali sono le posizioni delle differenti fedi religiose di fronte alle direttive anticipate di trattamento?

A questi interrogativi si cercherà di rispondere nel corso dell’incontro “Le religioni di fronte alle malattie croniche e alla morte”.

L’incontro , promosso dall’Associazione Varese per l’Oncologia con il patrocinio del Comune di Varese, del Centro di Ricerca in Etica Clinica dell’Università dell’Insubria e dall’ASST SETTE LAGHI, sarà introdotto e moderato dal professor Mario Picozzi, professore associato di Medicina Legale e Direttore del Centro in Etica Clinica dell’Università dell’Insubria.

Parteciperanno un esponente della religione Cattolica Don Stefano Cucchetti presbitero diocesano, docente di bioetica presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, Daniela Di Carlo Teologa e pastora titolare della Chiesa Valdese di Milano e Giorgio Stabilini Responsabile della comunità islamica di Varese.

Sabato 13 aprile – ore 9,30-13,00

Salone Estense – Palazzo Comunale di Varese

Introduce: Prof. MARIO PICOZZI

Professore Associato di Medicina Legale – Università dell’Insubria

Direttore del Centro di Ricerca in Etica Clinica

Interventi:

Don STEFANO CUCCHETTI

Presbitero diocesano, docente di Bioetica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

DANIELA DI CARLO

Teologa e pastora titolare della Chiesa Valdese di Milano

GIORGIO STABILINI

Responsabile della comunità islamica di Varese