Varese-Angera: in 200 al via della prima classica giovanile

Si avvicina la tradizionale gara di apertura del calendario ciclistico giovanile su strada della nostra provincia. Domenica 31 marzo si disputerà infatti la 51a edizione della Varese-Angera, prova di respiro regionale organizzata dal Velo Club Sommese e aperta alla categoria Allievi.

La Varese-Angera, che assegnerà il Trofeo CMI Biandronno, è soprannominata la “piccola Sanremo”, un po’ per la collocazione a inizio primavera, un po’ perché dalla città porta alla riviera, anche se in questo caso lacustre e non marina. Il traguardo è infatti posizionato sul lungolago della città della Rocca dopo circa 60 chilometri di gara.

I concorrenti – iscrizioni chiuse, saranno al via in 200 – si ritroveranno alle porte di Palazzo Estense e partiranno alle ore 10 da via Sacco: il tracciato prevede un tratto in linea fino al primo passaggio di Angera, poi i corridori affronteranno un circuito da ripetere per quattro volte; l’arrivo è previsto intorno alle 11,40. Il vincitore vestirà anche la maglia di leader della Ciclovarese Challenge – Memorial Ubaldo Longhin; la corsa è infatti la prima di questo calendario che prevede anche le gare del 19 maggio (Cassano Magnago – Brinzio), dell’8 settembre (Cavaria) e del 29 settembre (Besnate).