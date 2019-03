Varese è pronta a ospitare le “olimpiadi” delle Scuole Europee

La Scuola Europea, fondata nel 1960, è una istituzione talvolta silenziosa ma di grande importanza per la città di Varese, basti pensare che è l’unico istituto di questo genere presente in Italia (una seconda è a Parma ma ha un ordinamento leggermente diverso) e che nel corso degli anni negli spazi del Montello ha cresciuto e diplomato generazioni di studenti molto spesso di alto profilo.

Tra le attività a cui l’istituto, oggi diretto dall’ungherese Karoly Pala, aderisce all’interno del proprio programma didattico c’è anche quella di “Eurosport“, sorta di piccole “olimpiadi” che si disputano con cadenza biennale e che quest’anno saranno organizzati proprio dalla scuola di Varese che da tempo si sta preparando per l’evento sotto la supervisione del professor Dario Alberto Pollicini.

La Città Giardino ospiterà quindi, tra mercoledì 3 e sabato 6 aprile, una delegazione di 18 scuole provenienti da tutta Europa (più ovviamente il team locale) per un totale di oltre 600 persone coinvolte: ogni squadra è infatti formata da 30 atleti ai quali si devono aggiungere gli insegnanti e accompagnatori. Un flusso anche turistico che non è passato inosservato in sede di Varese Sport Commission, visto che gli organizzatori hanno anche vinto un bando lanciato proprio dal progetto legato alla Camera di Commercio.

La gara sportiva si articola su tre tornei (calcio a cinque, pallavolo e tennistavolo) e sull’attesa prova dell’Aquathlon, disciplina (in questo caso a staffetta) in cui gli atleti alternano una gara di nuoto a una prova di corsa a piedi. Uno sport che nella storia di “Eurosport” è da sempre fiore all’occhiello proprio della squadra varesina che vanta una lunga serie di successi e di primati nell’ambito della manifestazione. L’Aquathlon sarà disputato, tra l’altro, in uno dei poli sportivi cittadini ovvero quello di via Albani, con il nuoto nella piscina interna e il podismo nel parco circostante. Il tennistavolo si giocherà invece alla Scuola Europea del Montello mentre il volley sarà dislocato a Cagno e il calcio sui campi dell’Università dell’Insubria e della palestra di Valle Olona. Finali al palazzetto dello sport di Malnate.

Ma come ogni evento che si rispetti, “Eurosport” (che ha anche una mascotte, il lupacchiotto “Varry”, diminutivo di Varese) ha pronta anche una serie di eventi collaterali che permetteranno ai tanti stranieri in arrivo di effettuare anche un po’ di turismo. Prima dell’inizio dei giochi, per esempio, è in programma una crociera sul Lago Maggiore (mercoledì 3) mentre giovedì sera in piazza Repubblica sarà allestito uno street food con musica dal vivo aperto anche al pubblico. Venerdì protagonisti gli Alpini con la polentata nella sede della scuola prima di una serata dedicata alla musica, sempre sul Montello, chiusa dallo spettacolo pirotecnico. Insomma un grande evento a tutto tondo del quale – orgogliosamente – VareseNews sarà uno dei media partner: il nostro giornale aprirà un liveblog dedicato e vi racconterà alcune curiosità e storie legate alla manifestazione.