Viaggiava con 2 kg di cocaina in auto, arrestato dai carabinieri

Nascondeva quasi 2 kg di cocaina in auto ma il suo viaggio si è concluso dietro le sbarre del carcere di Busto Arsizio. Ieri pomeriggio, a Legnano i carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 33enne straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato un’autovettura su viale Sabotino che risultava, da un primo accertamento, intestata ad un soggetto già tratto in arresto per droga. Di lì la decisione di controllare l’uomo al volante ed il veicolo. La perquisizione del mezzo ha consentito di rinvenire un vano, nascosto, che conteneva 1,8 kg circa di cocaina suddivisa in 13 confezioni. A casa sono invece stati sequestrati circa 9.000 euro e la contabilità dell’attività illecita.

Il soggetto è stato tratto in arresto è poi condotto presso la Casa Circondariale di Busto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.