Incidente nella notte, ferite due persone

Due auto si sono violentemente scontrate nella sera di sabato 27 aprile. È successo a Vedano Olona, in località Fontanelle, quando intorno alle 23 è scattato l’allarme.

Dalla sala operativa di Areu sul posto sono stati così inviati gli equipaggi di due ambulanze e un’automedica, supportati dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. I vigili del fuoco, in particolare, sono intervenuti con un’autopompa e hanno dovuto liberare uno dei conducenti mediate l’uso di cesoia/divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Coinvolte due persone di 51 e 52 anni ma nessuna è in pericolo di vita. Sono state entrambe trasportate in ospedale a Tradate e Varese in codici giallo e verde