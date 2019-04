Morazzello Summer Camp 2019

Torna il Morazzello Summer Camp, il campo estivo prettamente sportivo organizzato dall’ASD Morazzone. Dedicato ai ragazzi dai 5 ai 14 anni, il Morazzello Summer Camp propone tante attività e tante discipline.

Bambini e ragazzi potranno dedicarsi a sport come calcio, basket, floorbal, tennis, rugby, danza, beach volley, equitazione.

Da non perdere le molte altre attività ludico ricreative in programma tra cui le notti in tenda del 21 giugno (Solstizio d’estate) e del 4 luglio (Independence Day – Americani per un giorno), Italia’s Got Talent, Master Chef, le giornate all’interno della piscina del centro.

DOVE

Presso la sede dell’ASD Morazzone, in viale Europa 42, Morazzone (VA).

QUANDO

Il campo estivo prenderà il via a partire da giugno 2019 e si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00 per le seguenti settimane:

– dal 17 al 21 giugno

– dal 24 al 21 giugno

– dall’1 al 5 luglio

– dall’8 al 12 luglio

– dal 15 al 19 luglio

– dal 22 al 26 luglio

– dal 29 al 2 agosto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La tariffa è di 85€ a settimana e comprende:

– tutte le attività proposte all’interno del centro sportivo e alcune esterne

– pranzo

– merenda

– pre e post Camp (7.30 – 18.00)

OFFERTE SPECIALI

È previsto il 10% di sconto per chi ha partecipato al Summer Camp per più di 2/3 anni consecutivi.

COME ISCRIVERSI

È possibile effettuare l’iscrizione presso la sede dell’ASD Morazzone, compilando gli appositi moduli, oppure tramite email inviando la modulistica presente sulla pagina Facebook dell’Associazione oppure qui sotto

Per maggiori informazioni

Pagina Facebook: ASD MORAZZONE

Email: info@asdmorazzone.it

Tel.: 0332 879340 – 348 8540630