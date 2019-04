Il parcheggio multipiano del mercato: ecco come sarà e quanto costerà

La Giunta ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo parcheggio multipiano in piazzale dei Bersaglieri, opera fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale che la giudica fondamentale per dare il la al progetto di rigenerazione urbana di tutta l’area delle Nord.

Il progetto, commissionato da Agesp e realizzato dall’architetto Nicola Marinello (lo stesso che ha realizzato la Coop e la proposta di riqualificazione per il Borri, è di quelli che lasciano sicuramente a bocca aperta: un parcheggio di due piani fuori terra con il piano terra che si trasforma in mercato coperto, un giardino pensile sul tetto e spazi per l’ufficio anagrafe.

In totale sono previsti 310 posti auto distribuiti sui tre livelli, quello al piano terra verrà occupato dagli ambulanti nei giorni di mercato, sul tetto è prevista un’area verde da 2650 metri quadri mentre 780 metri quadri saranno riservati all’ufficio anagrafe del Comune.

Così commenta l’opera l’architetto nella sua relazione: «Il contesto produttivo e commerciale esistente conferisce all’area di progetto un ruolo fondamentale: la domanda di posti auto è in continua crescita e la possibilità di avvalersi di un parcheggio vicino alle molteplici attività presenti, a basso costo, può portare conseguenze positive a tutto il contesto».

Dal progetto di fattibilità al completamente dei lavori passerà molto tempo: secondo il cronoprogramma di massima l’opera sarà fruibile a partire dalla fine del 2021. Per quanto riguarda il costo complessivo si stima una spesa totale di poco superiore ai 7 milioni di euro tra progettazione, esecuzione lavori, oneri per la sicurezza e iva. Di questi, attualmente, l’amministrazione ha a disposizione poco più di un milione di euro ma la Regione ne ha stanziati, nell’ultimo bilancio di previsione, 5 milioni.