Soccorso al Campo dei Fiori, Saf e Ust si esercitano in ambiente ostile

Per due giorni gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco di Varese e i volontari dell’U.S.T. (Unità Soccorso Tecnico) di Varese si sono addestrati in ambiente impervio. Le manovre, hanno simulato diversi soccorsi a persone infortunate o in difficoltà in ambiente ostile, con tecniche alpinistiche.

Le esercitazioni si sono svolte nel parco regionale del Campo dei Fiori e hanno visto anche la partecipazione degli specialisti del repato volo Lombardia. Gli aerosoccorritori, a bordo del “ Drago 84”, hanno effettuato diverse manovre di recupero “ al verricello” di alcuni pericolanti, con la collaborazione del tecnici di terra, nonché l’imbarco e il trasporto degli operatori.

Le metodologie utilizzate, hanno permesso di addestrare i soccorritori e affinare ulteriormente la sinergia tra il personale del CNVVF e quello dell’U.S.T. , sinergia che si è dimostrata più volte efficace nel soccorso in ambiente impervio. Soddisfazione da parte degli specialisti per l’ottima riuscita dell’esercitazione.