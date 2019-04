Vera Sola, tappa in città con “Shades”

In un punto imprecisato e mobile fra Vera Lynn e Vera Hall, fra la grande dame della British music hall e la cantante di spiritual dell’Alabama ai tempi della Grande Depressione, c’è Vera Sola.

Nome d’arte di Danielle Aykroyd, figlia dei due attori Dan Aykroyd (The Blues Brothers, Ghostbusters, Una Poltrona per Due solo per citare alcuni film della sua lunga serie di successi) e Donna Dixon e già in Italia in qualità di chitarrista di un altro figlio d’arte, Elvis Perkins, figlio di Anthony Perkins, l’attore feticcio di Hitchcock in Psycho.

La polistrumentista americana arriva in Italia per presentare il suo album, “Shades” e l’appuntamento è al Twiggy Cafè per giovedì 11 aprile, alle 21 e 30. Ingresso libero.