“Noi, voi, Arcisate” sceglie la campagna elettorale conviviale

“Noi, voi, Arcisate”, la lista che candida Gianluca Cavalluzzi al ruolo di sindaco, mette in campo una campagna elettorale… conviviale.

Tanti appuntamenti, sempre accompagnati da un’occasione per sgranocchiare e bere qualcosa: «Vogliamo cambiare stile nel dialogo con i cittadini – dicono i responsabili della lista – Saranno incontri conviviali per favorire lo scambio di opinioni e non per fare una presentazione formale di tanti punti di programma».

Ecco i prossimi appuntamenti per incontrare i candidati che sostengono Cavalluzzi:

Venerdì 10 maggio alle 19 aperipizza insieme ai cittadini del Dovese e della Motta al Bar da Lorenzo

Sabato 11 maggio alle 18 aperitivo insieme ai cittadini di Brenno Useria al Bar il Portichetto

Giovedì 16 maggio alle 19 aperitivo insieme ai cittadini del rione Cappelletta in via Cavour (case popolari)

Venerdì 17 maggio alle 19.30 un gelato insieme ai cittadini del centro storico in piazzetta Garibaldi

Sabato 18 maggio alle 12.30 panini con salamella, patatine e birra con i cittadini di Velmaio al prato di via San Giacomo e Filippo

Giovedì 23 maggio alle 20.30 presentazione della lista in Sala Abbiati

Venerdì 24 maggio alle 19 aperitivo di chiusura della campagna elettorale al bar Ricciardi a Brenno Useria.

Per conoscere il programma ed incontrare sostenitori e candidati è inoltre attivo l’infopoint in via Matteotti 59, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Ci sono poi la pagina Facebook e il sito della lista