I bambini in piazza raccontano l’Io e celebrano il Noi

Oltre 500 bambini si sono dati appuntamento in centro nella mattinata di oggi, giovedì 16 maggio, portando ciascuno il proprio “io” per costruire insieme “N come Noi”, la manifestazione conclusiva del progetto curato dall’associazione Yacouba per l’Africa, per creare un ponte di condivisione e solidarietà tra i giovanissimi studenti di Varese e i loro colleghi del Mali.

Ed è stata una colorata festa di piazza, fatta di racconti, canti, girotondi, coreografie e piccoli sketch teatrali in cui i bambini delle scuole che hanno aderito all’iniziativa (le primarie IV Novembre, Bosco, Canetta e Canziani e la secondaria di primo grado Vidoletti) hanno raccontato le loro esperienze sull’importanza dell’Io, “che a volte è un folletto dispettoso” ha detto loro la coordinatrice del progetto Mila Speroni, e soprattutto hanno scoperto insieme la grande forza dell’essere Noi.

Il tutto accompagnati dall’animazione di Nino Raddi Farxaan, le musiche del cantautore congolese Valentin Mufila e lo spettacolo di giocoleria dei ragazzi del centro Millepiedi.

Al centro della manifestazione i valori con cui i bambini hanno ridisegnato la toponomastica della città per un giorno: ad esempio i Giardini Estensi sono diventati i giardini del Noi, via Sacco è stata ribattezzata via della Fratellanza, corso Matteotti in corso Solidarietà e piazza Monte Grappa in piazza Ubuntu. La festa è partita da piazza Repubblica con un grande cerchio per sfilare poi lungo le vie del Centro fino ai Giardini Estensi dove il corteo è stato accolto dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio.