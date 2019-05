Fumo nero e denso da un capannone in fiamme

Una grande nuvola nera di fumo. Intorno alle 14 e 20 del pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio c’è stato lo scoppio di un incendio all’interno di un capannone e si è alzato un grande fumo nero, visibile per chilometri.

Secondo le prime indiscrezioni il capannone è stato acquisto recentemente dopo un periodo in disuso e nella giornata di oggi si stavano svolgendo delle operazioni di pulizia. Il capannone è in Via Cesare Battisti ed è stato necessario evacuare alcuni dipendenti delle aziende vicine per precauzione.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Varese, Polizia Locale, Carabinieri, ambulanza e automedica ma non si segnalano problemi a persone.