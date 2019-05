A Luino arriva il “Sole d’oro 2019”, premio per il volontariato

Luino e la Croce Rossa ancora una volta premiate per l’impegno profuso nel volontariato ed in esperienze di altruismo generoso.

Assegnata a Pierfrancesco Buchi la benemerenza “Sole d’Oro 2019” dal Cesvov CSV dell’Insubria (Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese), durante la XX edizione della cerimonia dedicata al mondo del volontariato, presso Villa Recalcati a Varese.

“Un risultato straordinario per Luino e per la Croce Rossa – commenta il Vice Presidente Elisabetta Farina – . Sono infatti ogni anno solo 10 i volontari tra tutte le realtà associative di tutta la provincia di Varese scelti per meriti nella promozione del dono e della solidarietà ed uno di questi, per questa edizione, è il Pierfrancesco Buchi, Volontario dal 2001 del Comitato di Luino e Valli e nostro Presidente dal 2013, già nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana lo scorso anno dal Presidente Sergio Mattarella”.

Moltissime autorità da tutta la provincia presenti al conferimento, anche l’assessore Castelli in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Luino ha sottolineato come Pierfrancesco Buchi sia un trascinatore e che per lui questo è un punto di partenza e non di arrivo, per continuare a fare bene nella nostra Comunità territoriale e cittadina.

Durante la cerimonia sono stati anche ringraziati molti giovani volontari della provincia di Varese che si sono distinti per particolari meriti; tra i quali c’è il germignaghese Sebastian Ballardin, coordinatore del gruppo Giovani della CRI, a cui è stato consegnato l’attestato di “Menzione d’Onore”, quale segno di stima, per l’impegno nelle attività di volontariato sul territorio ed il coinvolgimento delle nuove generazioni.

“Il premio provinciale Sole d’Oro 2019 è un riconoscimento che mi sento di condividere con le donne e gli uomini straordinari che con me ogni giorno sono parte attiva della Croce Rossa di Luino e Valli. <commenta Pierfrancesco Buchi>. Senza la motivazione e la generosità che trasmettono, non potremmo continuare a fare la nostra parte nel panorama della solidarietà. Penso che il tessuto associativo del Nord Verbano abbia tantissimi esempi di valore ed impegno che quotidianamente, spesso dietro le quinte e in silenzio, fanno la differenza verso le vulnerabilità, nel sociale, nella cultura e nello sport. Sono poi estremamente contento che sia stato riconosciuto anche l’impegno di Sebastian Ballardin verso le nuove generazioni. Con lui è stato fatto un grande lavoro e confido possa avere incarichi sempre più di responsabilità nella nostra Associazione, visto le sue capacità e la passione che ci mette”.

Pierfrancesco Buchi – Nato nel 1980, abita a Luino dove è Volontario del Soccorso della Croce Rossa di Luino e Valli dal 2001. Consigliere Comunale a Luino dal 2000 al 2010.

Assessore alla Cultura ed Istruzione per il comune di Luino dal 2004 al 2010.

Socio del Lions Club di Luino dal 2012.

Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli dal 2013.

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2018.

Sebastian Ballardin – Nato nel 2000, abita a Germignaga. Volontario di Croce Rossa dal 2016, è responsabile del gruppo giovani del Comitato di Luino e Valli dal 2018.

Ha le qualifiche di Operatore dell’Emergenza, Operatore Salute e Operatore per il trasporto sanitario.

Abita a Germignaga e frequenta l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté”.