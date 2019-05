Reading poetico con il Circolo Alba

Serata letteraria con il reading poetico del Circolo Culturale l’Alba, in occasione dei dieci anni dalla fondazione, in programma venerdì 3 Maggio 2019 alle ore 21 presso il Circolo ACLI in Piazza San Giovanni a Bergoro di Fagnano Olona.

Si alterneranno sul palco i poeti e amici del Circolo Culturale l’Alba, coordinati dal giornalista Fausto Bossi, e declameranno i propri componimenti Maria Luisa Avvignano, Angerina Banfi, Sergio Belvisi, Paolo Bossi, Pinuccia Bossi, Brunella Colombo, Dina Colombo, Annitta Di Mineo, Lina Garghetti, Antonella Garzonio, Rossana Longhi, Claudio Mecenero, Fabrizio Moroni, Stefana Pieretti, Rosella Rogora, Daniela Silvestri, Pier Mario Tognoli, Antonio Vaccaro.

Nel corso della serata saranno proposte variazioni musicali dal vivo a cura di Francesco Marelli, artista parabiaghese che insegna discipline plastiche e laboratorio scenografico al liceo artistico Candiani di Busto Arsizio, ma con la passione della musica popolare e dialettale milanese. Giocando con filastrocche, ballate popolari e brani originali, Francesco Marelli canta e racconta l’osteria milanese. Un viaggio nel tempo: da Enrico Molaschi, il leggendario Barbapedana, caratteristico cantastorie della seconda metà dell’Ottocento, alle canzoni dell’osteria milanese di Nanni Svampa, Valter Valdi, Enzo Jannacci , Dario Fo, Ivan della Mea, Gufi ed altri ancora.

La serata è ad ingresso libero e al termine sarà offerto un rinfresco ai presenti.

L’evento rientra e conclude la rassegna “Percorsi Culturali” 2019, promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Circolo Culturale l’Alba, le ACLI di Bergoro e la Pro Loco Fagnano Olona, e la rassegna “Il Mese della Cultura” organizzata dalla Pro Loco.

Per maggiori informazioni visitare il sito della Pro Loco di Fagnano Olona.