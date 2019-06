Amazon triplica le operazioni su Malpensa, con nuovo volo su Hannover

Amazon Air triplica le operazioni sullo scalo di Malpensa. L’annuncio arriva dal portale specializzato AirCargoItaly.com.

Nonostante non ci sia un annuncio ufficiale, la novità sarebbe un nuovo collegamento da e per Hannover, in Germania. Nessun aereo con logo grigio-giallo-nero, però: l’operatore cargo è infatti Asl Airlines France, che già opera i voli con East Midlands e Colonia.

Del resto, il ruolo cargo di Malpensa è in trend di crescita (salvo flessioni trimestrali) e Malpensa è l’aeroporto nel cuore dell’area più produttiva d’Italia, insieme a Orio al Serio vicino a Bergamo.

Secondo AirCargoItaly, l’handler aeroportuale a cui Amazon Air ha affidato la movimentazione a terra delle proprie spedizioni per via aerea è Mle (Malpensa Logistica Europa) del gruppo Bcube.