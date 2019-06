Coppa del Mondo a Poznan con Cesarini e Bertolasi

Federica Cesarini ritrova una “barca olimpica” per la seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio, in programma nel prossimo fine settimana a Poznan in Polonia. La fresca campionessa europea del singolo pesi leggeri, sarà schierata dall’Italia sul doppio PL insieme alla cremonese Valentina Rodini e di fatto la portacolori del Gavirate e delle Fiamme Oro prende il posto di un’altra varesina, Giulia Mignemi, origini siciliane ma trapiantata ormai da anni tra i sette laghi.

Il doppio è l’unica imbarcazione leggera femminile che sarà ammessa alle olimpiadi di Tokyo 2020, quindi la concorrenza per gareggiare su quella barca è piuttosto alta: Cesarini però ha piazzato di recente due prestazioni notevoli, l’oro europeo con tanto di record assoluto della manifestazione (a Lucerna) e il titolo italiano in singolo sulle acque di Varese, domenica 9 giugno. Risultati che hanno convinto il d.t. Cattaneo a darle un posto accanto a Rodini, che ha un anno in più della gaviratese.

A Poznan ci sarà un’altra atleta di casa nostra intenzionata a candidarsi per un posto alle Olimpiadi dell’anno venturo: si tratta di Sara Bertolasi, oggi in forza alla Canottieri Milano, chiamata alla riscossa dopo un brutto Europeo e alla mancata partecipazione ai tricolori di casa. Anche il due senza senior femminile è barca olimpica, e pure in questo caso la concorrenza è molto elevata: in Polonia ci saranno quindi due equipaggi dell’Italia, così da valutare separatamente le possibili formazioni. Bertolasi vogherà su ITA2 insieme ad Alessandra Patelli, la veneta che è compagna di barca di lungo corso con Sara (le due hanno partecipato insieme a Rio 2016); ITA1 sarà invece formato dalla emergente Aisha Rocek (comasca di 20 anni) e dalla italo-australiana Kiri Tontodonati.

Ventitre in tutto (tra senior, junior e pararowing), gli equipaggi azzurri ai barchini di partenza della Coppa del Mondo, tappa centrale che segue quella di Plovdiv e precede quella di Rotterdam; curiosamente quest’anno la coppa non fa tappa sul Rotsee dove si sono però disputati gli Europei. Le regate prenderanno il via venerdì 21 con le eliminatorie del mattiono; nel pomeriggio recuperi e quarti di finale. Sabato al mattino le semifinali e gli altri recuperi, mentre nel pomeriggio ci saranno le prime finali dedicate a specialità non olimpiche e paralimpiche. Domenica 23 si comincia con le finali B per poi passare alle finalissime per le medaglie.