Malpensa e Linate, tutte le informazioni con l’Assistente vocale Google

Da oggi i passeggeri degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con poche e semplici parole avranno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno senza più bisogno di utilizzare la tastiera. Malpensa e Linate offrono, primi aeroporti al mondo, il servizio di Assistenza Vocale Google, integrato nei propri siti e presente nello store Google dedicato.

La tecnologia sviluppata da Google rappresenta uno strumento innovativo con cui ricevere notifiche relative allo stato del proprio volo in tempo reale, chiedere informazioni sui negozi, bar e ristoranti presenti in aeroporto, cercando per tipologia di prodotto, nome del negozio o categoria merceologica.

Per le domande più complesse e che presentano risposte multiple, sarà sempre possibile avere le risposte scritte sullo schermo del device per un utilizzo ancora più completo ed esaustivo.

Sempre utilizzando la voce, si potrà chiedere un fast track o una sala vip, oltre che un preventivo per le spese di parcheggio.

L’app Milan Airports è anche presente nello store di Google Assistant.