Mayo firma per due anni

È fatta, finalmente, per Josh Mayo a Varese. Il playmaker americano, prossimo a compiere 32 anni, era da tempo (QUI il nostro primo articolo) l’uomo su cui la Openjobmetis ha puntato per il ruolo di regista al posto del deludente Ronald Moore, e ora l’accordo è stato completato con le ultime firma

Mayo è giocatore già noto al pubblico italiano, per aver giocato in Serie A nella stagione 2013-14 con Montegranaro e Roma (in giallorosso sostituì l’infortunato Jordan Taylor) e in A2 con Scafati nel 2015-16, quando fu compagno di squadra del nuovo pivot varesino, Jeremy Simmons sotto la guida di coach Perdichizzi. La Givova, quell’anno, vinse la Coppa Italia e venne sconfitta da Brescia nella finale per la promozione nella massima categoria.

Playmaker classe 1987, ha firmato un contratto di due anni che lo legherà al club di piazza Monte Grappa fino al termine della stagione sportiva 2020-2021. Mayo arriva in biancorosso dopo aver trascorso gli ultimi tre anni in Germania, nelle fila del Telekom Bonn, squadra della quale è stato anche capitano. Andrea Conti, general manager Pallacanestro Openjobmetis Varese: «Josh sarà uno dei giocatori cardine della nuova stagione; un condensato di esperienza e leadership che ritorna in Italia dopo tre ottime stagioni disputate a Bonn. Professionista esemplare, persona eccellente e un grande family man».