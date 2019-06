Ultimi biglietti disponibili per il Gran Galà Veratti

Manca sempre meno a domenica 30 giugno per la prima edizione del Gran Galà Veratti, la cena di gala ideata a sostegno della Onlus Amico Fragile. Sarà una domenica sera mondana e solidale: via Veratti si trasformerà in un ristorante gourmet sotto le stelle.

Non solo una cena curata in ogni dettaglio, ma un momento di festa e solidarietà̀. Ed è lo spirito di collaborazione che ha conquistato proprio tutti: cittadini, istituzioni, autorità, commercianti, aziende che sono scesi in campo entusiasti di aiutare un progetto corale e benefico.

«Gli oltre 300 biglietti venduti fino ad ora – hanno dichiaro le promotrici dell’evento Juanita Lorenzon, Alessandra Cellini e Luciana Chiaravalli – sono la dimostrazione del cuore grande dei varesini. Manca solo una settimana per assicurarsi un posto a questa meravigliosa tavola; ecco perché invitiamo ancora una volta tutti a lasciarsi travolgere dall’entusiasmo, dalla voglia di fare del bene, e conquistare da un evento che speriamo per Varese sia davvero memorabile. Agli ospiti sarà proposto un menù speciale studiato da 11 chef di altissimo livello, dall’antipasto di benvenuto al dolce. Il tutto, lo ricordiamo, sotto le stelle di una notte d’estate».

Ultimi biglietti disponibili acquistabili nei seguenti modi:

Online su Eventbrite digitando Gran Galà Veratti.

Ticket Point:

Buosi Gelato – Via Veratti 12, Varese

Cellini Fiori – Via Veratti 11, Varese

La Convenienza – Via Veratti 7, Varese

Per maggiori info: www.grangalaveratti.it / comunicazione@grangalaveratti.it