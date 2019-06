Gran Galà Veratti: un evento mondano che fa bene al cuore di Varese

Centocinquanta biglietti venduti in una decina di giorni. Sta andando a gonfie vele la prevendita del Gran Galà Veratti, la cena benefica che si terrà domenica 30 giugno e invaderà la centralissima via di Varese.

Questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale alla presenza dell’assessore al commercio Ivana Perusin «Ideali queste iniziative per la nostra città, frutto dell’entusiasmo e della creatività dei commercianti» e del fiduciario di Confcommercio Marco Parravicini : « Un anno fa ci presentarono l’idea. Un progetto che sembrava così ambizioso da apparire irrealizzabile. Invece, grazie alla loro determinazione si è pronti a vivere questo evento. Vorrei sottolineare che si tratta di tre negozianti varesini, spinti dall’amore per la propria città. Non è un caso: non stiamo parlando di un’iniziativa mirata alle vendite del proprio negozio, ma di un’opportunità per tutta Varese».

A spingere sull’acceleratore le tre negozianti da cui è partito tutto: Alessandra Cellini dell’omonimo fiorista, Janita Lorenzon della gelateria Buosi e Luciana Chiaravalli del centro Moda La Convenienza.

Domenica 30 giugno, dalle ore 10 del mattina, via Veratti sarà chiusa al traffico per permettere di montare la tensostruttura completamente trasparente che ospiterà 400 posti a sedere. Un ristorante di lusso a cielo aperto dove saranno protagonisti undici chef di altissimo livello: Fabio Venturini, Marco Dossi, Alberto Broggini, Davide Aviano, Roberto Valbuzzi, Francesco Testa, Matteo Pisciotta, Andrea Pantanida, Denis e Andrea Buosi e Linda Chirico.

Cinquanta le aziende che hanno già assicurato sostegno all’iniziativa che ha uno scopo benefico molto importante: tutto il ricavato, tolte le spese, sarà versato all’associazione Amico Fragile che, attraverso il progetto “Dico Donna” offre assistenza psicologica e legale alle donne vittime di violenza, incontrandole direttamente in pronto soccorso.

I biglietti sono ancora in vendita sia on line su

Eventbrite > https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gran-gala-veratti-61301274763

sia ai Ticket Point >

Buosi Gelato – Via Veratti, 12 (Va)

Cellini Fiori – Via Veratti, 11 (Va)

La Convenienza – Via Veratti, 7 (Va)