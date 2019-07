I “frustatori” accolgono i gruppi folkloristici da Colombia, Messico e Russia

Ferno in Festa si appresta ad ospitare uno dei suoi eventi di punta con il “10° Raduno Folcloristico Internazionale” in programma per giovedì 11 luglio a cura del Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno e con il patrocinio del Comune, della Provincia e dell’Unione Folclorica Italiana.

Ferno avrà così l’onore di ospitare gruppi folcloristici stranieri provenienti dalla Colombia, dal Messico e dalla Russia, che, insieme ai padroni di casa, si esibiranno alle 21.00 nella tensostruttura di via Pedrotti per dare vita ad uno spettacolo fatto di musica, suoni, colori ed esibizioni in uno straordinario interscambio di cultura e tradizioni popolari.

In realtà il Raduno si snoderà sull’arco di tutta la giornata di giovedì 11, a partire dalle 15.30, con un doppio evento che vedrà i Frustatori e i colombiani di Bogotà esibirsi in una rappresentazione folclorica appositamente dedicata ai ragazzi dell’Oratorio ed agli ospiti dei centri per diversamente abili della zona e che porterà, invece, i gruppi provenienti dalla Russa e dal Messico esibirsi nella vicina Lonate Pozzolo al Centro di Accoglienza Anziani di via Bosisio. «Appuntamenti fortemente voluti dal Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno – spiegano il presidente della compagine folclorica fernese Anna La Salandra ed il suo vice Gianni Chierichetti – per dare a tutti indistintamente l’occasione di assistere alla festa in un viaggio ideale alla scoperta delle tradizioni e della cultura del mondo».

Alle 18.00, poi, i Gruppi si recheranno nella Sala Consiliare di via Roma 51 dove verranno ricevuti dalle autorità. “Sarà il momento della giornata – spiegano il sindaco Filippo Gesualdi e l’assessore alla Cultura Sarah Foti – in cui l’Amministrazione Comunale avrà l’opportunità di conoscere personalmente i gruppi provenienti dall’estero, ma soprattutto in cui avrà modo di ringraziare i “suoi” Frustatori, fiore all’occhiello della comunità, per l’impegno e per le straordinarie occasioni che ogni volta, con i loro eventi, riescono a regalare al paese, in un arricchimento di conoscenze e cultura che non ha eguali”.

Alle 20.45 sarà la volta della sfilata dei gruppi folcloristici per il centro del paese da Piazza Castiglioni fino alla tensostruttura di via Pedrotti dove si si terrà l’attesissimo spettacolo cui prenderanno parte tutti i gruppi.

I GRUPPI:

FUNDACION ARTISITCA MUYSUA (COLOMBIA – BOGOTA’): Muysua Colombia nasce dall’amore e dalla passione per il folclore colombiano, la danza, la musica e le espressioni artistiche nazionali. Sfruttando l’esperienza professionale e artistica delle sorelle Claudia e Alejandra Murcia, la Fondazione Muysua si incentra su quattro campi d’azione: formazione per artisti, spettacoli di intrattenimento, tour nazionali e internazionali e formazione per il pubblico in generale. Attualmente la fondazione è composta da venti persone con un processo di formazione tecnica nel balletto, afro, jazz, salsa e folKlore nazionale. Queste classi fanno parte della formazione integrale dei ballerini in cui la proiezione viene utilizzata come uno strumento complementare agli assiemi, ottenendo un prodotto di livello internazionale.

BALLET FOLKLORICO DEL ATENEO FUENTE (MESSICO – COAHUILA): il gruppo è nato nel 1986 ed ha partecipato a numerosi festival in molti paesi d’Europa, rappresentando il proprio paese in alcune tra le più importanti manifestazioni e festival internazionali. E’ composto da studenti universitari e tra i ballerini, i cantanti ed i musicisti vi sono anche alcuni ricercatori dell’Università delle Tradizioni Popolari. Ne uscirà un Messico con immagini e scenografie trainanti come lo sono molte espressioni artistiche del popolo messicano attraverso la vivacità dei ritmi e dei colori mescolati con la briosità, la magia e la pienezza tipica ed inconfondibile della musica messicana.

ENSAMBLE COSSACK SONG AND DANCE “STA VROPOLYE” (RUSSIA – STAVROPOL): è stato fondato nel 1981 nella città di Stavropol e ne rappresenta le tradizioni e la cultura. Il gruppo continua a studiare e a preparare danze e canzoni cosacche nei villaggi locali. Il vero tesoro è l’arte amatoriale dei cosacchi di Nekrasov, i discendenti del Don Casacco Ignat Nekrasov, uno dei leader ribelli di Bulavin. Il programma è costruito in modo tale da raccontare la storia del passato e del presente di Stavropol attraverso canti e spettacolari danze cosacche, tratte da esercizi militari che rappresentano “lotte” tempestose. Tra gli strumenti utilizzati il tamburo del Caucaso in un repertorio unico che non riesce a lasciare indifferente il pubblico ovunque il gruppo si esibisca.

IL GRUPPO FOLCLORISTICO FRUSTATORI (ITALIA – FERNO): è nato a Ferno nell’autunno del 1984 e si accinge a festeggiare il suo trentacinquesimo anniversario di fondazione. Iscritto ormai dal 1998 all’Unione Folclorica Italiana, il Gruppo dei Frustatori si esibisce nelle più significative manifestazioni popolari, in Italia e all’estero, ritmando a suon di frusta le vivaci melodie suonate dalle Bande Musicali. Il suo spettacolo, consistente nel far schioccare le fruste con rapidi ed armoniosi movimenti del polso, rievoca l’antica costumanza dei vecchi carrettieri, abilissimi nell’agitare le fruste per ottenere l’attenzione e l’obbedienza degli animali da traino. Le fruste, singolari e di pregevole fattura, i tipici costumi, ispirati all’abbigliamento dei vecchi carrettieri, e le particolari coreografie realizzate durante gli spettacoli rendono ricca di colore, dinamicità e fascino ogni esibizione del Gruppo Frustatori, orgoglio della tradizione folcloristica fernese.