Gnocco fritto e Protezione civile, l’accoppiata è vincente

Due weekend di buona cucina emiliana nel segno della solidarietà.

Sabato 6 e domenica 7 luglio, nell’area feste di Bisuschio, in via Bonvicini, si svolge la terza edizione della Sagra del gnocco fritto. L’iniziativa si ripeterà anche la settimana successiva da venerdì 12 a domenica 14 luglio.

Cucine aperte dalle 19 alle 22 (e oltre) e, la domenica, anche dalle 12 alle 15 con tanti prodotti di qualità a prezzi contenuti: dal maxi hamburgher alla più tipica salamella, passando ovviamente per l’immancabile gnocco fritto accompagnato dal crudo di Parma, coppa, prosciutto cotto alla brace e formaggi freschi o alla griglia. Non mancheranno gustosi primi e il gelato con i mirtilli freschi e, per concludere, una dolce sorpresa fritta.

I giovani cadetti della Protezione civile assicureranno il servizio ai tavoli, evitando così lunghe attese in piedi davanti al banco gastronomico.

Le serate di venerdì e sabato saranno accompagnate da gruppi musicali dal vivo, fra i quali Host Rock, Moood Pusher e la band tutta al femminile The Flame.

L’iniziativa è organizzata dal Nucleo mobile di pronto intervento (il Corpo volontari di Protezione civile attivo a Varese e in Valceresio) col sostegno del Gruppo Alpini, del Gam e delle altre realtà associative più rappresentative di Bisuschio ed è finalizzata a raccogliere fondi per i progetti di formazione e avviamento della gioventù al volontariato in Protezione civile, nonchè per il potenziamento delle attrezzature di intervento in caso di catastrofe o emergenza umanitaria.