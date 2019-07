“Grand Duo” per Ceresio Estate a Torricella

Lunedì 29 luglio, alle 20,30 a Torricella, nella chiesa dedicata ai SS. Biagio e Maurizio fresca di restauro, Ceresio Estate propone un concerto del duo formato dall’elegante violinista estone Mari Poll, attualmente spalla dell’Orchestra Sinfonica di Stravanger (Norvegia), e dall’ottimo fisarmonicista serbo Momir Novakovic, diplomato del Conservatorio della Svizzera Italiana ormai lanciato in una carriera internazionale.

Si potranno ascoltare, oltre a un nuovo brano intitolato “Pentaisthesis” scritto appositamente per i due dalla compositrice Tamara Basaric-Quadroni – di origine serbo-croata e ora residente in Ticino – e a “Fratres”, forse il pezzo più noto di Arvo Pärt, maggiore compositore estone vivente, adattamenti di opere per violino e pianoforte di Schubert (la Sonata in la maggiore “Grand Duo”), Schumann e Shostakovich.

Il concerto è promosso dall’Ente Turistico del Luganese. Entrata gratuita

Tutte le informazioni su: www.ceresioestate.ch