Pro Patria, nove gol per chiudere il ritiro

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Chiude il ritiro con un 9-0 in amichevole contro il Valposchiavo (Terza Lega Svizzera) la Pro Patria, che da questa settimana tornerà a lavorare a Busto Arsizio in vista del primo impegno ufficiale della stagione 2019-2020.

Altre buone indicazioni per mister Ivan Javorcic con la squadra che inizia a girare togliendo via la ruggine estiva. In rete anche il giovane Davide Ferri, classe 2002.

AURORA PRO PATRIA 1919 – VALPOSCHIAVO CALCIO 9 – 0 (6 – 0) Marcatori: 19′ p.t. Lombardoni, 21′ p.t. Ghioldi, 25′ p.t. Le Noci, 28′ e 32′ p.t. Mastroianni, 36′ p.t. Ghioldi, 12′ s.t. Ferri, 18′ s.t. Parker, 38′ s.t. Cottarelli. PRO PATRIA (3-5-2): Tornaghi (1′ s.t. Angelina); Molinari, Lombardoni (1′ s.t. Molnar), Boffelli (1′ s.t. Marcone); Spizzichino (1′ s.t. Cottarelli), Palesi (25′ s.t. Ghioldi), Bertoni (1′ s.t. Fietta), Ghioldi (1′ s.t. Ferri), Galli (1′ s.t. Pedone); Le Noci (1′ s.t. Parker), Mastroianni (1′ s.t. Defendi). All. Javorcic. Angoli: 17 – 2 (per la Pro Patria).

Terminato il ritiro precampionato a Sondalo, i tigrotti affronteranno domenica 4 agosto allo “Speroni” il Matelica (Serie D) per il primo turno di Tim Cup. Ancora da definire l’orario.

Intanto il direttore sportivo Sandro Turotti è al lavoro per completare la rosa. All’appello mancano un esterno sinistro e un attaccante. Per il ruolo di laterale mancino si sonda per un giovane che potrebbe fare da spalla a Leo Galli, mentre più delicata la scelta dell’attaccante, che dovrà avere caratteristiche tecniche differenti da Mastroianni e Defendi. Possibile quindi l’arrivo di una seconda punta più fantasiosa e rapida.