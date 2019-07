“This is summer festival” tra tuffi e musica elettronica

Dopo il successo delle prime due edizioni torna ancora più ricco il “This is summer festival”, ospitato di nuovo nella suggestiva location del Poggio Refresh di Luvinate organizzata da Soundart Events insieme al Poggio.

L’appuntamento è per domenica7 luglio dalle 10 del mattino alle 23 per un’intensa giornata che vedrà protagonista la migliore musica elettronica e non solo: non mancheranno infatti momenti dedicati allo sport, al cibo e allo svago con gli stand di espositori locali e un’ampia area relax per godersi al meglio la musica. Il Poggio Refresh dispone infatti di una grande piscina con diverse profondità circondata da un parco con alberi secolari.

Parlando dei protagonisti di quest’edizione, gli ospiti di punta sono i SECRETSUNDAZE, nome di riferimento dei parties domenicali di Londra: loro sono Giles Smith e James Priestley, capaci di far ballare settimanalmente i clubber più accaniti della capitale inglese. L’altro protagonista internazionale è DEMUJA, nato a Salisburgo, ex- batterista e breakdancer che si è affermato come uno dei migliori produttori nella scena house. internazionale. Demuja è reduce da un intenso tour che ha toccato anche Tokyo, New York, Melbourne e Citta del Messico.

Gli altri Dj presenti domenica 7 a Luvinate saranno: Dirty Channels, Anna Molly Soundsystem, Waxlife, we.amps, Riccardo Zaffaroni, Samuele De Santis, Faab.A e Cloth Seller.

Durante la giornata inoltre si terranno tornei di pallavolo e Joga Bonito e ci saranno mercatini con le loro creazioni. L’ingresso alla giornata è a pagamento (dalle 10.00 alle 19.00 – 15€ con drink

Ingresso: Dalle 19.00 a chiusura – 12€ con drink).